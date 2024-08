Message par Nabulio » mer. avr. 14, 2021 10:48 am

On a tous vu ces scène fameuses où lorsque les héros, avant d'entrer dans la salle du trône de l'empereur , la tente du chef barbare, la salle à manger de sa belle-mère (rayer la mention inutile), doivent abandonner leurs armes. Ma question concerne ce genre de situation mais également le port d'arme en général. Alors bien sûr selon les jeux et les univers med-fan cela va fortement varier alors partons du principe que je me rapproche d'un univers proche du notre (Warhammer, Lames du cardinal) mais je pense que la réflexion peut se faire sur tous les jeux med-fan même si c'est plus aisé à appréhender dans du low fantasy.



Bien évidemment, l'anecdote initiale faisait bien sûr référence à l'arrivé de Gandalf and co chez Théoden dans le seigneur des anneaux. Il y a très longtemps j'avais lu un article très intéressant et très fouillé (Sur FB ? Ici même ? ) expliquant en quoi ce n'étaiot pas forcément réaliste et étayant profondément son propos avec des parallèles historiques. Est-ce que certains voient de quel article je parle ? Je serais preneur d'un lien dans ce cas.

Sinon, plus généralement comment traitez vous le port d'arme en milieu urbain afin d'être dans une veine "réaliste" ?

Là aussi je suis preneur de tout lien ou article sur le sujet afin de dépasser le seul "Bein, il y a une taxe à l'entrée en ville" qui est un peu rudimentaire.