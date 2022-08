Message par vivien » mar. juil. 26, 2022 11:01 am

Disons que la définition que donne Ravortel est plus proche de notre propre réalité : quelque chose de rare et d'inexplicable; c'est un concept : c'est parceque c'est rare et inexplicable que c'est de la magie. Donc à partir du moment où tu peux rationalisr et systématiser ta boule de feu, ce n'est plus magique. Mais encore une fois ce n'est qu'un concept, qui n'a de valeur que pour le groupe qui le partage. J'ai l'impression par exemple que pour toi rui, c'est plus l'effet qui est magie ( ex: peu importe le pourquoi du comment, si on projette du feu avec ses mains, on fait de la magie).

ok on a rien a se dire, mais on a tout le temps de trouver!