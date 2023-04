Message par Islayre d'Argolh » mar. avr. 04, 2023 3:50 pm

Oui alors j'ai bien conscience que le titre du sujet peut surprendre.Quand les rôlistes parlent de la franchise John Wick et du "Wickiverse" le parallèle ludique qui est le plus immédiatement établi est celui avec le Monde des Ténèbres... Et ça fait sens.Pour autant je vais me lancer dans une petite démonstration dont j'espère qu'elle fera sens aussi, au moins pour quelques lecteurs (et au pire ça aura été cool de poser ça par écrit).C'est le fan hardcore de la saga JW et le geek de D&D qui parle, soyez indulgentsLa connexion s'est faite dans mon esprit hier, en sortant de mon visionnage du Chapitre 4 de la série avec toujours cette pensée lancinante "purée ça ferait vraiment un bon univers de JdR"Sauf que moi je suis d'abord et avant tout un joueur de D&D... Pas vraiment le bon jeu pour ce faireEt pourtant après mure réflexion, un autre de mes chouchous, l'univers de Ravnica* offre un terreau esthétique et thématique assez propice.Je développe :Les premiers points d'ancrage les plus évidents sont l'aspect urbain des deux contextes et la division par factions/guildes autour d'une haute autorité.On peut facilement établir une équivalence directe entre la Haute Table / l'Ancien et le Pacte de Ravnica /Azor / le Senat.Un autre point de convergence quasi parfait c'est le parallèle entre la Ruska Roma du Wickiverse et le Syndicat Orzhov de Ravnica : on retrouve la dimension mafieuse alliée a une mystique religieuse, le syndicat du crime confortablement tapi au sein d'une église.Les Orzhov permettent aussi de mettre en scène toute la "joaillerie" indispensable a l'ambiance John Wick : toute la symbolique du denier/doublon, les dettes, les obligations, le faste, les oeuvres d'art...Du reste, même si la connection est moins évidente, toutes les guildes "teintées de noir" de Ravnica fonctionnent bien dans l'idée d'émuler du John Wick : les Golgari pouvant évoquer les concepts du Bowery King (vie dans les sous-terrains, le peuple des ordures a la Nerverwere), le Culte de Rakdos permettant de mettre en scène les fêtes/raves démesurées comme théâtres de champ de bataille qui sont un "effet" récurrent dans la série (hommage a Collateral ?) et enfin la Maison Dimir pouvant servir a mettre en place tout le réseau de communication (les fameuses pin-ups et leurs matos vintage !) mais aussi l'obsession pour les infos, les registres ou même plus simplement les bibliothèques du réseau (comme dans la première scène de Parabellum).Le Senat Azorius va, lui, mettre l'accent sur l'obsession du Wickiverse pour les règles, les lois. L'Adjudicateur de Parabellum ou le Harbinger du Chapitre 4 feraient de parfaits émissaires du Senat.Le Clan Gruul, bien qu'un peu limite, dispose d'un bon angle d'attaque avec l'hommage effectué dans le quatrième épisode de la série au film culte The Warriors de W. Hill. Cette Guilde des terrains vagues, ces barbares/punks à chiens pourrait facilement permettre de mettre en place une dynamique entre le Haut et le Bas d'un monde a la John Wick (même si cette dimension est déja présente en partie avec le Bowery), les criminels Vs les voyous, ceux en costards/uniformes impeccablement rasés et les brutes hirsutes sans souci étiquette (a la façon de Personne dans le chapitre 4).Nous reste 4 guildes qui vont être plus difficiles a intégrer harmonieusement : Boros, Izzet, Selesnya et Simic.Selesnya notamment est quasiment hors-sujet.Mais j'y reviendrai.En tout cas avec 6 guildes sur 10 "dans le ton" je trouve qu'il y a une bonne base pour essayer de penser une campagne "façon John Wick" dans Ravnica.Non ?* Issu de Magic et disponible officiellement pour la 5e édition de Donj'