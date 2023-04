Message par Gridal » dim. avr. 09, 2023 11:55 am

Ma pratique de FU se limite à Sapiens et Friponnes, c'est un système que j'aime beaucoup. Le "non, mais..." est souvent le moins simple à improviser.



La réponse à la question posée doit être un vrai non, ce que gagne le personnage (le mais...) doit être différent de ce qu'il attendait.



Est-ce que je parviens à trouver l'entrée secrète du donjon dans la forêt ?

Non, mais pendant tes recherches tu tombes sur des plantes médicinales rares.



Est-ce mon dieu répond à mes prières ?

Non, mais prier t'a quand même apaisé et tu regagnes 1 point de vie / magie / espoir / fatigue....



Est-ce que je parviens à escalader la montagne ?

Non, mais tu découvres un sentier qui va jusqu'au sommet. Cela prendra beaucoup plus de temps.







En combat :

Est-ce que j'arrive à me faufiler derrière le garde silencieusement pour l'assommer ?

Non, mais il te repère au dernier moment et n'a pas le temps de prendre son épée en main.



Est-ce que je touche le brigand avec mon arc ?

Non, mais il est effrayé par la flèche qui le frôle et il tombe au sol.



Est-ce que j'esquive le coup de couteau du skinhead ?

Non, mais tu aperçois une ouverture, tu auras un bonus si tu contre-attaques.







Pour du jeu en campagne, ça peut être utile pour donner des infos qui pourront servir plus tard :

Est-ce que je trouve le grimoire des ombres dans la bibliothèque ?

Non, mais tu tombes par hasard sur une vieille carte qui indique un trésor.



Est-ce que je bats la grosse brute au bras de fer ?

Non, mais tu es repéré par la guilde des voleurs, ils viennent te proposer un job.



Est-ce que le fixer me donne l'identité du hacker que je cherche ?

Non, mais pendant la conversation il te donne l'adresse d'un des lieutenants du gang des Razorblades (adversaires récurrents de la campagne en cours)